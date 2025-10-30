Soirée festive et solidaire Gueberschwihr

Soirée festive et solidaire Gueberschwihr jeudi 30 octobre 2025.

Soirée festive et solidaire

Gueberschwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-10-30 19:00:00

fin : 2025-10-30

Date(s) :

2025-10-30

Soirée festive et solidaire dans le cadre d’Octobre Rose. Une belle occasion de partager un moment convivial tout en soutenant la lutte contre le cancer du sein. Animation musicale, dégustation de vins, saveurs gourmandes et ambiance chaleureuse.

Dans le cadre d’Octobre Rose, nous vous proposons une soirée festive et solidaire au Domaine Weck Clément & à Gueberschwihr. Une belle occasion de partager un moment convivial tout en soutenant la lutte contre le cancer du sein. Tous les bénéfices seront reversés à la Ligue et à l’association Les Borders et Nous.

Au programme

– Animation musicale par RM Event DJ

– Dégustation des vins du domaine et découverte de la cuvée Octobre Rose

– Saveurs gourmandes avec le traiteur italien Comme en Italie

– Ambiance chaleureuse et solidaire

Nous serions ravies de vous compter parmi nous pour célébrer ensemble cette cause qui nous tient à cœur… la veille de notre départ pour le Marathon des Sables en Jordanie. .

Gueberschwihr 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 49 31 89 vins@weck.alsace

English :

A festive evening in support of Pink October. A great opportunity to share a convivial moment while supporting the fight against breast cancer. Musical entertainment, wine tasting, gourmet flavors and a warm atmosphere.

German :

Festlicher und solidarischer Abend im Rahmen des Rosa Oktobers. Eine gute Gelegenheit, einen geselligen Moment zu teilen und gleichzeitig den Kampf gegen Brustkrebs zu unterstützen. Musikalische Unterhaltung, Weinverkostung, Gaumenfreuden und eine herzliche Atmosphäre.

Italiano :

Una serata di festa a sostegno dell’Ottobre Rosa. Un’occasione per condividere un momento di convivialità e sostenere la lotta contro il cancro al seno. Intrattenimento musicale, degustazione di vini, sapori gourmet e una calda atmosfera.

Espanol :

Una velada festiva en apoyo del Octubre Rosa. Una gran oportunidad para compartir un momento de convivencia mientras se apoya la lucha contra el cáncer de mama. Animación musical, degustación de vinos, sabores gourmet y un ambiente cálido.

L’événement Soirée festive et solidaire Gueberschwihr a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach