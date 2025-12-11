Soirée festive Salle polyvalente La Gare Eymet

Salle polyvalente La Gare Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Eymet Dordogne

2025-12-18

Venez partager un moment festif avec nous pour danser le rock’n roll, la bachata, le quickstep… à volonté et bien plus encore !!
En mode auberge espagnole, amenez de quoi boire et grignoter !   .

Salle polyvalente La Gare Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 24 52 26 

