Soirée festive Salle polyvalente La Gare Eymet
Salle polyvalente La Gare Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Eymet Dordogne
Venez partager un moment festif avec nous pour danser le rock’n roll, la bachata, le quickstep… à volonté et bien plus encore !!
En mode auberge espagnole, amenez de quoi boire et grignoter ! .
Salle polyvalente La Gare Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 24 52 26
