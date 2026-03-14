Soirée festive food truck avec animation musicale

Place du champ de foire Villebois-Lavalette Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-15 19:00:00

fin : 2026-06-15

Date(s) :

2026-06-15 2026-06-29 2026-07-14

Soirée food truck avec concert.

Délys créole vous propose des spécialités créoles.

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Place du champ de foire Villebois-Lavalette 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 90 04 delyscreol@gmail.com

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English : Soirée festive food truck avec animation musicale

Food truck evening with concert.

Délys créole offers Creole specialities.

L’événement Soirée festive food truck avec animation musicale Villebois-Lavalette a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de tourisme du Sud Charente