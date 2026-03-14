Soirée festive food truck avec animation musicale Villebois-Lavalette
Soirée festive food truck avec animation musicale Villebois-Lavalette lundi 15 juin 2026.
Soirée festive food truck avec animation musicale
Place du champ de foire Villebois-Lavalette Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-15 19:00:00
fin : 2026-06-15
Date(s) :
2026-06-15 2026-06-29 2026-07-14
Soirée food truck avec concert.
Délys créole vous propose des spécialités créoles.
.
Place du champ de foire Villebois-Lavalette 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 90 04 delyscreol@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée festive food truck avec animation musicale
Food truck evening with concert.
Délys créole offers Creole specialities.
L’événement Soirée festive food truck avec animation musicale Villebois-Lavalette a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de tourisme du Sud Charente