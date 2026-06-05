Soirée Festive Guinguette repas et animations derrière le stade Toutlemonde

Toutlemonde

Soirée Festive Guinguette repas et animations

derrière le stade Stade Paul Formon Toutlemonde Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 18:30:00

fin : 2026-07-09 22:30:00

Date(s) :

2026-07-09

Pour clôturer trois jours de festivités Chloro’ se branche Nature , nous vous proposons une soirée Guinguette ouverte à tous

Au niveau du stade Paul Formon (derrière le stade) de TOUTLEMONDE

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derrière le stade Stade Paul Formon Toutlemonde 49360 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 55 93 41 accueil@csichlorofil.fr

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English :

To round off three days of Chloro’ se branche Nature festivities, we’re hosting a Guinguette evening open to all

At the Paul Formon stadium (behind the stadium) in TOUTLEMONDE

L’événement Soirée Festive Guinguette repas et animations Toutlemonde a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme du Choletais