Soirée Festive Guinguette repas et animations derrière le stade Toutlemonde
Soirée Festive Guinguette repas et animations derrière le stade Toutlemonde jeudi 9 juillet 2026.
Toutlemonde
Soirée Festive Guinguette repas et animations
derrière le stade Stade Paul Formon Toutlemonde Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:30:00
fin : 2026-07-09 22:30:00
Date(s) :
2026-07-09
Pour clôturer trois jours de festivités Chloro’ se branche Nature , nous vous proposons une soirée Guinguette ouverte à tous
Au niveau du stade Paul Formon (derrière le stade) de TOUTLEMONDE
.
derrière le stade Stade Paul Formon Toutlemonde 49360 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 55 93 41 accueil@csichlorofil.fr
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English :
To round off three days of Chloro’ se branche Nature festivities, we’re hosting a Guinguette evening open to all
At the Paul Formon stadium (behind the stadium) in TOUTLEMONDE
L’événement Soirée Festive Guinguette repas et animations Toutlemonde a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme du Choletais
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