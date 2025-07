Soirée Festive Gy-les-Nonains

Soirée Festive Gy-les-Nonains samedi 19 juillet 2025.

Soirée Festive

Gy-les-Nonains Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-19 19:00:00

fin : 2025-07-19

Date(s) :

2025-07-19

L’association Gy-Loisirs organise une soirée

festive avec feu d’artifice, restauration et soirée

dansante !

FEU D’ARTIFICE

L’association Gy-Loisirs organise une soirée

festive avec feu d’artifice, restauration et soirée

dansante ! .

Gy-les-Nonains 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 94 72 47

English :

The Gy-Loisirs association is organizing an evening

with fireworks, food and dancing!

dancing!

German :

Der Verein Gy-Loisirs organisiert einen Abend

festlichen Abend mit Feuerwerk, Essen und Trinken

tanzveranstaltung!

Italiano :

L’associazione Gy-Loisirs organizza una serata

con fuochi d’artificio, cibo e balli!

ballo!

Espanol :

La asociación Gy-Loisirs organiza una velada

con fuegos artificiales, comida y ¡baile!

¡baile!

L’événement Soirée Festive Gy-les-Nonains a été mis à jour le 2025-07-08 par OT 3CBO