Soirée Festive Jeux en bois géants Place du Puits Valaurie samedi 27 septembre 2025.

Place du Puits Place du Puits (centre du village) Valaurie Drôme

Début : 2025-09-27 18:30:00

fin : 2025-09-27 21:00:00

2025-09-27

soirée festive autour de jeux en bois géants pour petits et grands animés par Amé’Jeux. Buvette. Restauration Gastron’home pour le plat (12€) et dessert La Pause (3€). Réservation par SMS 06 10 80 83 24 avant le 23/9

Place du Puits Place du Puits (centre du village) Valaurie 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 80 83 24 lapausedevalaurie@gmail.com

English :

festive evening of giant wooden games for young and old, hosted by Amé’Jeux. Refreshment bar. Gastron’home catering for main course (12?) and La Pause dessert (3?). Reservations by SMS 06 10 80 83 24 before 23/9

German :

festlicher Abend mit riesigen Holzspielen für Groß und Klein unter der Leitung von Amé’Jeux. Es gibt ein Getränk. Restauration Gastron’home für den Hauptgang (12?) und Dessert La Pause (3?). Reservierung per SMS 06 10 80 83 24 bis zum 23.9

Italiano :

serata di festa con giochi giganti in legno per grandi e piccini, a cura di Amé’Jeux. Bar per rinfreschi. Catering Gastron’home per il piatto principale (12?) e il dessert La Pause (3?). Prenotazioni via SMS 06 10 80 83 24 entro il 23/9

Espanol :

una noche festiva de juegos gigantes de madera para grandes y pequeños, organizada por Amé’Jeux. Bar de refrescos. Catering Gastron’home para el plato principal (12?) y postre La Pause (3?). Reservas por SMS 06 10 80 83 24 antes del 23/9

