Soirée festive Place de l’Eglise Mouguerre
samedi 1 août 2026 · Place de l'Eglise · Mouguerre
Informations pratiques
Mouguerre
Soirée festive
Place de l’Eglise Fronton du patronage Mouguerre Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
La commune organise sa traditionnelle soirée festive à Mouguerre, ouverte à tous.
Au menu Araignées de poulet marinées à la plancha Pommes de terre paysannes, Fromage de brebis confiture de cerises, gâteau Basque, verre de vin et café
Menu enfant
Confectionné sur place par le personnel communal du service restauration
Que du bon, que du frais !!
La buvette sera tenue par l’association Pilota Hutxa.
À la musique, nous retrouverons Thierry Etchegaray.
Réservations & inscriptions en mairie .
Place de l’Eglise Fronton du patronage Mouguerre 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 31 83 23
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English : Soirée festive
L’événement Soirée festive Mouguerre a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Pays Basque