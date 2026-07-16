Soirée festive Place de l’Eglise Mouguerre

Informations pratiques

Mouguerre

Soirée festive

Place de l’Eglise Fronton du patronage Mouguerre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

La commune organise sa traditionnelle soirée festive à Mouguerre, ouverte à tous.

Au menu Araignées de poulet marinées à la plancha Pommes de terre paysannes, Fromage de brebis confiture de cerises, gâteau Basque, verre de vin et café

Menu enfant

Confectionné sur place par le personnel communal du service restauration

Que du bon, que du frais !!

La buvette sera tenue par l’association Pilota Hutxa.

À la musique, nous retrouverons Thierry Etchegaray.

Réservations & inscriptions en mairie .

Place de l’Eglise Fronton du patronage Mouguerre 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 31 83 23

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English : Soirée festive

L’événement Soirée festive Mouguerre a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de Tourisme Pays Basque