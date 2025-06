Soirée festive Obermodern-Zutzendorf 28 juin 2025 17:15

Soirée festive 1 PLACE DE L’EGLISE Obermodern-Zutzendorf Bas-Rhin

L’association OZ’Cour organise avec la collaboration de l’association Oh ZUt, une soirée festive avec un spectacle et un groupe de musique.

Programme de la soirée :

1. Un moment de rire et d’émerveillement

À 17h30, Pierre Charby montera sur scène pour un One Man Show unique dans l’église de Zutzendorf (ou dans l’église d’Obermodern en cas de temps incertain). Un moment à vivre en famille, où le rire et la culture s’entrelacent dans un cadre inoubliable !

2. Tartes flambées !

Dès 18h30, place aux tartes flambées salées et sucrées préparées avec amour ! ¿¿ , nous avons prévu des versions sucrées et salées pour ravir tous les goûts.

3. Des boissons locales et savoureuses

Pour accompagner vos tartes flambées, nous avons sélectionné une délicieuse bière locale de Uberach, bio et authentique, ainsi que du vin et du jus de pomme. Ces produits mettent à l’honneur nos terroirs locaux, une manière savoureuse de soutenir l’économie et l’artisanat de notre région.

4. Rock avec le groupe Cold Beer

À partir de 20h, la soirée continuera avec un concert du groupe Cold Beer, qui nous fera revivre les standards du rock avec énergie et passion. Une soirée idéale pour danser et profiter des rythmes entraînants dans une ambiance décontractée.

Un cadre historique à découvrir et préserver cette soirée se déroulera sur la place de l’église à Zutzendorf, un lieu charmant et riche d’histoire.

Cependant, si la météo devait être capricieuse, nous serons prêts à nous replier à Obermodern au 53, Rue de la Moder.

Nous restons fidèles à notre objectif célébrer le patrimoine tout en créant des moments conviviaux pour tous.

Un événement pour toute la famille !

Que vous veniez en famille, entre amis ou seul, nous vous garantissons une soirée pleine de joie, de rires et de bons moments partagés. N’hésitez pas à inviter vos proches et à nous rejoindre pour une soirée inoubliable !

Votre présence et votre soutien nous motivent à organiser des actions toujours plus fédératrices.

Nous avons hâte de partager cette belle soirée avec vous ! 0 .

1 PLACE DE L’EGLISE

Obermodern-Zutzendorf 67330 Bas-Rhin Grand Est +33 6 20 92 33 37 marc.magnani@orange.fr

English :

The OZ’Cour association, in collaboration with the Oh ZUt association, is organizing a festive evening with a show and a live band.

German :

Der Verein OZ’Cour organisiert in Zusammenarbeit mit dem Verein Oh ZUt einen festlichen Abend mit einer Aufführung und einer Musikgruppe.

Italiano :

L’associazione OZ’Cour, in collaborazione con l’associazione Oh ZUt, organizza una serata di festa con uno spettacolo e una band dal vivo.

Espanol :

La asociación OZ’Cour, en colaboración con la asociación Oh ZUt, organiza una velada festiva con espectáculo y banda en directo.

