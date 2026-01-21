Soirée festive Résidence Domitys Les clés d’or Orthez
Soirée festive Résidence Domitys Les clés d’or Orthez jeudi 29 janvier 2026.
Soirée festive
Résidence Domitys Les clés d’or 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-01-29
fin : 2026-01-29
2026-01-29
Venez découvrir la culture argentine avec au programme
-Une dégustation de plats et boissons typiques
-Une initiation aux rythmes latinos, avec de la danse et de la musique argentine. .
Résidence Domitys Les clés d’or 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 09 22 00
English : Soirée festive
