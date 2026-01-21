Soirée festive Résidence Domitys Les clés d’or Orthez

Soirée festive

Résidence Domitys Les clés d’or 4 av du Maréchal de Lattre de Tassigny Orthez Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-01-29

fin : 2026-01-29

2026-01-29

Venez découvrir la culture argentine avec au programme

-Une dégustation de plats et boissons typiques

-Une initiation aux rythmes latinos, avec de la danse et de la musique argentine. .

