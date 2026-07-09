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Soirée festive par le Comité des fêtes de Pineuilh Place du Général de Gaulle Pineuilh

samedi 22 août 2026 · Place du Général de Gaulle · Pineuilh

Soirée festive par le Comité des fêtes de Pineuilh Place du Général de Gaulle Pineuilh

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Place du Général de Gaulle
Adresse
Place de la Mairie
Ville
33220 Pineuilh
Département
Gironde
Tarif
20 20 20 Tarif de base plein tarif

Pineuilh

Soirée festive par le Comité des fêtes de Pineuilh

Place du Général de Gaulle Place de la Mairie Pineuilh Gironde

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 19:30:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Le Comité des fêtes de Pineuilh vous propose une soirée festive à partir de 19h30.
Il convient d’apporter ses couverts.
Une animation musicale se déroulera tout au long de la soirée.
En cas de mauvais temps ou de fortes chaleurs, replis dans la salle des fêtes climatisée.
Réservation obligatoire à la Mairie de Pineuilh avant le 13 Août.   .

Place du Général de Gaulle Place de la Mairie Pineuilh 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 58 37 98  christian.deycard@free.fr

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English : Soirée festive par le Comité des fêtes de Pineuilh

L’événement Soirée festive par le Comité des fêtes de Pineuilh Pineuilh a été mis à jour le 2026-07-09 par OT du Pays Foyen

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