Soirée festive par le Comité des fêtes de Pineuilh Place du Général de Gaulle Pineuilh

Informations pratiques

Pineuilh

Soirée festive par le Comité des fêtes de Pineuilh

Place du Général de Gaulle Place de la Mairie Pineuilh Gironde

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 19:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Le Comité des fêtes de Pineuilh vous propose une soirée festive à partir de 19h30.

Il convient d’apporter ses couverts.

Une animation musicale se déroulera tout au long de la soirée.

En cas de mauvais temps ou de fortes chaleurs, replis dans la salle des fêtes climatisée.

Réservation obligatoire à la Mairie de Pineuilh avant le 13 Août. .

Place du Général de Gaulle Place de la Mairie Pineuilh 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 58 37 98 christian.deycard@free.fr

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English : Soirée festive par le Comité des fêtes de Pineuilh

L’événement Soirée festive par le Comité des fêtes de Pineuilh Pineuilh a été mis à jour le 2026-07-09 par OT du Pays Foyen