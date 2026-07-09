Soirée festive par le Comité des fêtes de Pineuilh Place du Général de Gaulle Pineuilh
samedi 22 août 2026 · Place du Général de Gaulle · Pineuilh
Informations pratiques
Pineuilh
Soirée festive par le Comité des fêtes de Pineuilh
Place du Général de Gaulle Place de la Mairie Pineuilh Gironde
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 19:30:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Le Comité des fêtes de Pineuilh vous propose une soirée festive à partir de 19h30.
Il convient d’apporter ses couverts.
Une animation musicale se déroulera tout au long de la soirée.
En cas de mauvais temps ou de fortes chaleurs, replis dans la salle des fêtes climatisée.
Réservation obligatoire à la Mairie de Pineuilh avant le 13 Août. .
Place du Général de Gaulle Place de la Mairie Pineuilh 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 58 37 98 christian.deycard@free.fr
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English : Soirée festive par le Comité des fêtes de Pineuilh
L’événement Soirée festive par le Comité des fêtes de Pineuilh Pineuilh a été mis à jour le 2026-07-09 par OT du Pays Foyen
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