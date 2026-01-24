Soirée festive

Salle Polyvalente Saint-Fiel Creuse

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Soirée festive organisée par la Récré des Fidéliens.

Le thème est l’île de la Réunion.

Au menu

1 verre d’apéritif créole offert et ses gourmandises

Crudités

Rougail saucisse

Flan coco et/ou salade de fruits frais

Vin non compris

Sur inscription avant le 7 février. .

Salle Polyvalente Saint-Fiel 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 47 74 12

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée festive

L’événement Soirée festive Saint-Fiel a été mis à jour le 2026-01-22 par OT Grand Guéret