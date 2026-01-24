Soirée festive Saint-Fiel

Soirée festive Saint-Fiel samedi 28 février 2026.

Salle Polyvalente Saint-Fiel Creuse

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Début : 2026-02-28
fin : 2026-02-28

2026-02-28

Soirée festive organisée par la Récré des Fidéliens.
Le thème est l’île de la Réunion.
Au menu
1 verre d’apéritif créole offert et ses gourmandises
Crudités
Rougail saucisse
Flan coco et/ou salade de fruits frais
Vin non compris
Sur inscription avant le 7 février.   .

Salle Polyvalente Saint-Fiel 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 47 74 12 

