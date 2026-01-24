Soirée festive Saint-Fiel
Soirée festive Saint-Fiel samedi 28 février 2026.
Soirée festive
Salle Polyvalente Saint-Fiel Creuse
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Soirée festive organisée par la Récré des Fidéliens.
Le thème est l’île de la Réunion.
Au menu
1 verre d’apéritif créole offert et ses gourmandises
Crudités
Rougail saucisse
Flan coco et/ou salade de fruits frais
Vin non compris
Sur inscription avant le 7 février. .
Salle Polyvalente Saint-Fiel 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 47 74 12
English : Soirée festive
