Soirée festive Salle des fêtes Saint-Martin-du-Puy
samedi 4 juillet 2026
Soirée festive
Salle des fêtes 5 rue de la mairie Saint-Martin-du-Puy Nièvre
Tarif : – – EUR
20:00:00
23:59:00
2026-07-04
Repas champêtre, bal, retraite aux flambeaux, feu d’artifice .
Salle des fêtes 5 rue de la mairie Saint-Martin-du-Puy 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté mairie.saintmartindupuy@wanadoo.fr
