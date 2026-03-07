Soirée festive Salle des fêtes Saint-Martin-du-Puy

Soirée festive Salle des fêtes Saint-Martin-du-Puy samedi 4 juillet 2026.

Salle des fêtes 5 rue de la mairie Saint-Martin-du-Puy Nièvre

Repas champêtre, bal, retraite aux flambeaux, feu d’artifice   .

Salle des fêtes 5 rue de la mairie Saint-Martin-du-Puy 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   mairie.saintmartindupuy@wanadoo.fr

