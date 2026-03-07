Soirée festive Salle des fêtes Saint-Martin-du-Puy

Soirée festive

Salle des fêtes 5 rue de la mairie Saint-Martin-du-Puy Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:00:00

fin : 2026-07-04 23:59:00

Date(s) :

2026-07-04

Repas champêtre, bal, retraite aux flambeaux, feu d’artifice .

mairie.saintmartindupuy@wanadoo.fr

L’événement Soirée festive Saint-Martin-du-Puy a été mis à jour le 2026-03-07 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs