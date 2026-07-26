Informations pratiques

Saint-Sulpice-d’Excideuil

Soirée festive

Place de l’église Saint-Sulpice-d’Excideuil Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Repas / buvette / DJ

Soirée animée par DJ David Bappel. .

Place de l’église Saint-Sulpice-d’Excideuil 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 17 44 08

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English : Soirée festive

Evening entertainment by DJ David Bappel.

Karaoke.

Meal: Kir, potage, pâté de pommes de terre au petit salé, fromage salade, dessert, coffee. 20? adult / 8? child -10 years.

All proceeds go to the Saint Sulpice school.

L’événement Soirée festive Saint-Sulpice-d’Excideuil a été mis à jour le 2026-07-26 par Isle-Auvézère