Soirée festive Saint-Sulpice-d’Excideuil
vendredi 7 août 2026 · Saint-Sulpice-d'Excideuil
Informations pratiques
Saint-Sulpice-d’Excideuil
Soirée festive
Place de l’église Saint-Sulpice-d’Excideuil Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:30:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Repas / buvette / DJ
Soirée animée par DJ David Bappel. .
Place de l’église Saint-Sulpice-d’Excideuil 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 17 44 08
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English : Soirée festive
Evening entertainment by DJ David Bappel.
Karaoke.
Meal: Kir, potage, pâté de pommes de terre au petit salé, fromage salade, dessert, coffee. 20? adult / 8? child -10 years.
All proceeds go to the Saint Sulpice school.
L’événement Soirée festive Saint-Sulpice-d’Excideuil a été mis à jour le 2026-07-26 par Isle-Auvézère