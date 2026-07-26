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AGENDA · Saint-Sulpice-d'Excideuil

Soirée festive Saint-Sulpice-d’Excideuil

vendredi 7 août 2026 · Saint-Sulpice-d'Excideuil

Soirée festive Saint-Sulpice-d’Excideuil

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
19:30:00
Adresse
Place de l'église
Ville
24800 Saint-Sulpice-d'Excideuil
Département
Dordogne
Tarif

Saint-Sulpice-d’Excideuil

Soirée festive

Place de l’église Saint-Sulpice-d’Excideuil Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:30:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Repas / buvette / DJ
Soirée animée par DJ David Bappel.   .

Place de l’église Saint-Sulpice-d’Excideuil 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 17 44 08 

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English : Soirée festive

Evening entertainment by DJ David Bappel.
Karaoke.
Meal: Kir, potage, pâté de pommes de terre au petit salé, fromage salade, dessert, coffee. 20? adult / 8? child -10 years.
All proceeds go to the Saint Sulpice school.

L’événement Soirée festive Saint-Sulpice-d’Excideuil a été mis à jour le 2026-07-26 par Isle-Auvézère