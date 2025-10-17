Soirée festive Tiers lieu La Papote Saint-Sulpice-les-Feuilles
Tiers lieu La Papote 9 Rue du Commerce Saint-Sulpice-les-Feuilles Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2025-10-17
fin : 2025-10-17
2025-10-17
Pour fêter comme il se doit le premier anniversaire du tiers lieu La Papote, vous êtes conviés à un spectacle humoristique Le rosbif coince par Captain Franko suivi d’un pot offert par la municipalité et mis en musique par Olivier Decressat à l’orgue de barbarie. Réservation préalable des billets sur place. .
+33 7 48 10 75 27 bonjour@lapapote.com
