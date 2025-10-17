Soirée festive Tiers lieu La Papote Saint-Sulpice-les-Feuilles

Soirée festive Tiers lieu La Papote Saint-Sulpice-les-Feuilles vendredi 17 octobre 2025.

Tiers lieu La Papote 9 Rue du Commerce Saint-Sulpice-les-Feuilles Haute-Vienne

Pour fêter comme il se doit le premier anniversaire du tiers lieu La Papote, vous êtes conviés à un spectacle humoristique Le rosbif coince par Captain Franko suivi d’un pot offert par la municipalité et mis en musique par Olivier Decressat à l’orgue de barbarie. Réservation préalable des billets sur place. .

Tiers lieu La Papote 9 Rue du Commerce Saint-Sulpice-les-Feuilles 87160 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 48 10 75 27 bonjour@lapapote.com

