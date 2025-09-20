Soirée fête de la choucroute Dienville
26 avenue Paul Girard Dienville Aube
Début : 2025-09-20 20:00:00
fin : 2025-09-20 04:00:00
2025-09-20
Dienville vous invite à une soirée immanquable un moment convivial autour d’une choucroute traditionnelle.
Au programme
– Concert du groupe Pack Deluxe
– Soirée dansante animée par un DJ
Au menu, un kir cassis accompagnera la fameuse choucroute royale, suivie d’un esquis vanille et d’un café.
Les enfants ne sont pas mis de côté, avec un menu conçu exclusivement pour eux choucroute-saucisse, glace, soft, et un délicieux paquet de bonbons pour bien finir la soirée !
Réservation obligatoire. 34.5 .
26 avenue Paul Girard Dienville 10500 Aube Grand Est +33 3 25 92 20 49 lecafeducentre10@gmail.com
L’événement Soirée fête de la choucroute Dienville a été mis à jour le 2025-08-02 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne