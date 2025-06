Soirée fête de la musique Médiathèque le Tempo Vezin-le-Coquet 20 juin 2025

À l’occasion de la fête de la musique, le Tempo donne Carte blanche à Passe-moi le Celte

À l'occasion de la fête de la musique, le Tempo donne Carte blanche à Passe-moi le Celte.

Au menu : Des folksongs, un tour d’Europe de la musique (Suède, Finlande, Russie, Ukraine, Italie, Irlande et… France). Passe-moi le Celte invite ensuite les chants de marins de la Gavotte Vezinoise pour une virée en mer Celtique. Et un final en musique bretonne pour un mini Fest-noz sur le parvis de la médiathèque (si le temps breton le permet bien sûr).

Les musiciens :

– Jean Yves (violon)

– Louis (accordéons diatoniques)

– Patrick (flutes, sax, clarinette)

– Gwen (bombarde)

– Patrice (guitare, chant)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-20T19:00:00.000+02:00

Fin : 2025-06-20T20:30:00.000+02:00

Médiathèque le Tempo 11 Contour de l’église , 35132 Vezin-le-Coquet Vezin-le-Coquet 35132 Ille-et-Vilaine