Soirée fête de la musique – Domaine des Diables Puyloubier, 20 juin 2025 20:00, Puyloubier.

Bouches-du-Rhône

Soirée fête de la musique Du vendredi 20 au samedi 21 juin 2025 à 20h. Domaine des Diables Chemin de la Colle Puyloubier Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-20 20:00:00

fin : 2025-06-21

Date(s) :

2025-06-20

Rendez-vous le 20 juin au Domaine des Diables pour fêter la musique ! Over The Vines ouvre ses portes avec Theo Hafs aux platines, bar, food & vibes festives. Viens danser, trinquer et lancer l’été en beauté !

Pour bien démarrer l’été, on vous donne rendez-vous le 20 juin au Domaine des Diables pour célébrer la Fête de la Musique comme il se doit !

À cette occasion, notre salle Over The Vines vous ouvre grand ses portes pour une soirée placée sous le signe du bon son et de la convivialité.



Aux platines Theo Hafs, prêt à faire vibrer vos tympans jusqu’au bout de la nuit.

Sur place bar, restauration et une ambiance festive garantie.



Venez danser, trinquer, et lancer l’été en beauté ! .

Domaine des Diables Chemin de la Colle

Puyloubier 13114 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Join us on June 20 at Domaine des Diables to celebrate music! Over The Vines opens its doors with Theo Hafs on the decks, bar, food & festive vibes. Come dance, toast and kick off summer in style!

German :

Wir treffen uns am 20. Juni in der Domaine des Diables, um die Musik zu feiern! Over The Vines öffnet seine Pforten mit Theo Hafs an den Turntables, Bar, Food & Party-Vibes. Tanzen, anstoßen und den Sommer einläuten!

Italiano :

Unitevi a noi il 20 giugno al Domaine des Diables per celebrare la musica! Over The Vines apre le sue porte con Theo Hafs sul ponte, bar, cibo e vibrazioni festive. Venite a ballare, brindare e dare il via all’estate con stile!

Espanol :

Únase a nosotros el 20 de junio en Domaine des Diables para celebrar la música Over The Vines abre sus puertas con Theo Hafs a los platos, bar, comida y ambiente festivo. Ven a bailar, brindar y empezar el verano con estilo

L’événement Soirée fête de la musique Puyloubier a été mis à jour le 2025-05-21 par Provence Tourisme