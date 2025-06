Soirée fête de la musique – Café cantine Villeneuve-sur-Lot 21 juin 2025 19:00

Lot-et-Garonne

Soirée fête de la musique Café cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 3 – 3 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-21 19:00:00

fin : 2025-06-21 21:30:00

Date(s) :

2025-06-21

Venez profiter d’une soirée au rythme de la musique, présentations des spectacles des associations Misskiclack et l’Ombre du BAOBAB.

Repas africain en soutien aux projets culturel du centre Kékelli.

Sur réservation.

Café cantine 3 Rue de la Convention

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 66 95 30

English : Soirée fête de la musique

Come and enjoy an evening of music, with performances by Misskiclack and l’Ombre du BAOBAB.

African meal in support of Kékelli’s cultural projects.

Reservations required.

German : Soirée fête de la musique

Genießen Sie einen Abend im Rhythmus der Musik und der Aufführungen der Vereine Misskiclack und L’Ombre du BAOBAB.

Afrikanisches Essen zur Unterstützung der Kulturprojekte des Kékelli-Zentrums.

Reservierung erforderlich.

Italiano :

Serata musicale con esibizioni delle associazioni Misskiclack e l’Ombre du BAOBAB.

Cena africana a sostegno dei progetti culturali di Kékelli.

Prenotazione obbligatoria.

Espanol : Soirée fête de la musique

Venga a disfrutar de una velada al ritmo de la música, con las actuaciones de las asociaciones Misskiclack y l’Ombre du BAOBAB.

Comida africana en apoyo de los proyectos culturales de Kékelli.

Reserva obligatoria.

L’événement Soirée fête de la musique Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2025-06-10 par OT Villeneuve Vallée du Lot