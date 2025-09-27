Soirée Fête locale Salle des Fêtes Abel Harel Flocques

Soirée Fête locale Salle des Fêtes Abel Harel Flocques samedi 27 septembre 2025.

Soirée Fête locale

Salle des Fêtes Abel Harel Place des Tilleuls Flocques Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 19:30:00

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Menu adulte 20€ Menu enfant 10€ (jusqu’à 11 ans).

Menu adulte Kir Marmite espagnole Fromage Salade Grillé aux pommes.

Menu enfant Ice Tea Pâtes carbonara Mousse au chocolat.

Réservation obligatoire avant le 24 septembre.

Paiement à la réservation. .

Salle des Fêtes Abel Harel Place des Tilleuls Flocques 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 26 86

English : Soirée Fête locale

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée Fête locale Flocques a été mis à jour le 2025-09-06 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers