Soirée fête nationale au Prieuré! Eglise Carennac

Soirée fête nationale au Prieuré!

Eglise D43 Carennac Lot

Début : 2025-07-14 18:30:00

fin : 2025-07-14

2025-07-14

Le restaurant du Prieuré propose une soirée Chili con carne animée par le trio chanson swing DR AL.

Sur réservation, avec grignoteries et glace artisanale

Eglise D43 Carennac 46110 Lot Occitanie +33 5 65 39 76 74

English :

The Prieuré restaurant is offering a Chili con Carne evening, hosted by the song-swing trio DR AL.

By reservation, with nibbles and homemade ice cream

German :

Das Restaurant du Prieuré bietet einen Chili con Carne-Abend an, der von dem Chanson-Swing-Trio DR AL moderiert wird.

Mit Reservierung, mit Knabbereien und handgemachtem Eis

Italiano :

Il ristorante Prieuré propone una serata a base di chili con carne con il trio canoro e swing DR AL.

Su prenotazione, con stuzzichini e gelato fatto in casa

Espanol :

El restaurante Prieuré ofrece una velada de chili con carne a cargo del trío de canción y swing DR AL.

Con reserva previa, aperitivos y helado casero

