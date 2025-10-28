Soirée feu d’artifice et Moules Frites Rue de Quimperlé Bannalec
Soirée feu d’artifice et Moules Frites Rue de Quimperlé Bannalec lundi 13 juillet 2026.
Soirée feu d’artifice et Moules Frites
Rue de Quimperlé Halle André-Duval, Stade Jean-Bourhis Bannalec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 18:30:00
fin : 2026-07-13 01:00:00
Date(s) :
2026-07-13
La traditionnelle soirée du feu d’artifice et du repas moules-frites est le fruit d’une étroite collaboration entre le comité des fêtes, la municipalité et plusieurs associations locales, cette fête populaire se déroulera au stade, autour et sous la halle André-Duval.
Venez profiter en famille ou entre amis de cette belle soirée estivale, symbole de rassemblement et de partage dans la commune de Bannalec. .
Rue de Quimperlé Halle André-Duval, Stade Jean-Bourhis Bannalec 29380 Finistère Bretagne +33 2 98 39 57 22
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée feu d’artifice et Moules Frites Bannalec a été mis à jour le 2025-10-28 par OT QUIMPERLE LES RIAS