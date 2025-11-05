Soirée feu de joie Route de Cussac La Chapelle-Montbrandeix

Soirée feu de joie Route de Cussac La Chapelle-Montbrandeix mercredi 5 novembre 2025.

Route de Cussac La Jolie Guinguette La Chapelle-Montbrandeix Haute-Vienne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

2025-11-05

2025-11-05

Avant de découvrir un joli feu d’artifice venez déguster de bons petits plats, curry, chili con carne, pommes de terre en robe de chambre, chocolat chaud, vind chaud et cidre chaud seront au programme pour passer une soirée dans une ambiance chaleureuse et conviviale entouré d’un feu réconfortant et de de cierges magiques.

N’oubliez pas de réserver !

Le 5 novembre, les britanniques célèbrent Guy Fawkes Night, en souvenir d’un complot en 1605 pour faire sauter le Parlement. Pour célébrer la sécurité de la monarchie, ils allument des feux d’artifice et des grands feux de joie chaque année .

+33 7 49 21 99 61

