Montclar-de-Comminges

SOIRÉE FEU DE LA SAINT JEAN

SALLE DES FÊTES Montclar-de-Comminges Haute-Garonne

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Soirée Feu de la Saint Jean avec

Animation Années 80

Repas en buffet Entrée, plat et dessert. Vin rouge et café compris.

Tarif 18€

Inscription au 0643878908 avant le 20 juin

Apporter vos couverts

Soirée Feu de la Saint Jean avec

Animation Années 80

Repas en buffet Entrée, plat et dessert. Vin rouge et café compris.

Tarif 18€

Inscription au 0643878908 avant le 20 juin

Apporter vos couverts 18 .

SALLE DES FÊTES Montclar-de-Comminges 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 6 43 87 89 08

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English :

Feu de la Saint Jean evening with

80s entertainment

Buffet meal Starter, main course and dessert. Red wine and coffee included.

Price: 18?

Register at 0643878908 before June 20

Bring your own cutlery

L’événement SOIRÉE FEU DE LA SAINT JEAN Montclar-de-Comminges a été mis à jour le 2026-06-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE