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SOIRÉE FEU DE LA SAINT JEAN Montclar-de-Comminges

SOIRÉE FEU DE LA SAINT JEAN Montclar-de-Comminges

SOIRÉE FEU DE LA SAINT JEAN Montclar-de-Comminges samedi 27 juin 2026.

Adresse : SALLE DES FÊTES

Ville : 31220 Montclar-de-Comminges

Département : Haute-Garonne

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 18 18 18 18 Tarif de base plein tarif

Montclar-de-Comminges

SOIRÉE FEU DE LA SAINT JEAN

SALLE DES FÊTES Montclar-de-Comminges Haute-Garonne

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
18
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Soirée Feu de la Saint Jean avec
Animation Années 80
Repas en buffet Entrée, plat et dessert. Vin rouge et café compris.
Tarif 18€
Inscription au 0643878908 avant le 20 juin
Apporter vos couverts
Soirée Feu de la Saint Jean avec
Animation Années 80
Repas en buffet Entrée, plat et dessert. Vin rouge et café compris.
Tarif 18€
Inscription au 0643878908 avant le 20 juin
Apporter vos couverts 18  .

SALLE DES FÊTES Montclar-de-Comminges 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 6 43 87 89 08 

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English :

Feu de la Saint Jean evening with
80s entertainment
Buffet meal Starter, main course and dessert. Red wine and coffee included.
Price: 18?
Register at 0643878908 before June 20
Bring your own cutlery

L’événement SOIRÉE FEU DE LA SAINT JEAN Montclar-de-Comminges a été mis à jour le 2026-06-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE