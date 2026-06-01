SOIRÉE FEU DE LA SAINT JEAN Montclar-de-Comminges
SOIRÉE FEU DE LA SAINT JEAN Montclar-de-Comminges samedi 27 juin 2026.
Montclar-de-Comminges
SOIRÉE FEU DE LA SAINT JEAN
SALLE DES FÊTES Montclar-de-Comminges Haute-Garonne
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
18
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Soirée Feu de la Saint Jean avec
Animation Années 80
Repas en buffet Entrée, plat et dessert. Vin rouge et café compris.
Tarif 18€
Inscription au 0643878908 avant le 20 juin
Apporter vos couverts
Soirée Feu de la Saint Jean avec
Animation Années 80
Repas en buffet Entrée, plat et dessert. Vin rouge et café compris.
Tarif 18€
Inscription au 0643878908 avant le 20 juin
Apporter vos couverts 18 .
SALLE DES FÊTES Montclar-de-Comminges 31220 Haute-Garonne Occitanie +33 6 43 87 89 08
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English :
Feu de la Saint Jean evening with
80s entertainment
Buffet meal Starter, main course and dessert. Red wine and coffee included.
Price: 18?
Register at 0643878908 before June 20
Bring your own cutlery
L’événement SOIRÉE FEU DE LA SAINT JEAN Montclar-de-Comminges a été mis à jour le 2026-06-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE