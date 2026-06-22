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AGENDA · Les Bréseux

Soirée feux d’artifice Cour de l’école des Bréseux Les Bréseux

samedi 4 juillet 2026 · Cour de l'école des Bréseux · Les Bréseux

Informations pratiques

Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Cour de l'école des Bréseux
Adresse
36 Rue Principale
Ville
25120 Les Bréseux
Département
Doubs
Tarif

Les Bréseux

Soirée feux d’artifice

Cour de l’école des Bréseux 36 Rue Principale Les Bréseux Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:30:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Soirée Feux d’artifice. Sur place buvette, repas (sans réservation saucisses, frites, salade, comté, gâteau et petite restauration.   .

Cour de l’école des Bréseux 36 Rue Principale Les Bréseux 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 07 16 70  comitedesfetes.lesbreseux@gmail.com

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English : Soirée feux d’artifice

L’événement Soirée feux d’artifice Les Bréseux a été mis à jour le 2026-06-22 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER