Soirée feux d’artifice Cour de l’école des Bréseux Les Bréseux
samedi 4 juillet 2026 · Cour de l'école des Bréseux · Les Bréseux
Informations pratiques
Les Bréseux
Soirée feux d’artifice
Cour de l’école des Bréseux 36 Rue Principale Les Bréseux Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:30:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Soirée Feux d’artifice. Sur place buvette, repas (sans réservation saucisses, frites, salade, comté, gâteau et petite restauration. .
Cour de l’école des Bréseux 36 Rue Principale Les Bréseux 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 07 16 70 comitedesfetes.lesbreseux@gmail.com
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English : Soirée feux d’artifice
L’événement Soirée feux d’artifice Les Bréseux a été mis à jour le 2026-06-22 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER