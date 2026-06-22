Soirée feux d’artifice Cour de l’école des Bréseux Les Bréseux

samedi 4 juillet 2026 · Cour de l'école des Bréseux · Les Bréseux

Informations pratiques

Les Bréseux

Soirée feux d’artifice

Cour de l’école des Bréseux 36 Rue Principale Les Bréseux Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 18:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Soirée Feux d’artifice. Sur place buvette, repas (sans réservation saucisses, frites, salade, comté, gâteau et petite restauration. .

Cour de l’école des Bréseux 36 Rue Principale Les Bréseux 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 78 07 16 70 comitedesfetes.lesbreseux@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée feux d’artifice

L’événement Soirée feux d’artifice Les Bréseux a été mis à jour le 2026-06-22 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER