Soirée Fiesta de Los Muertos Aiffres

Tarif : – – 12 EUR
Début : 2025-11-01
fin : 2025-11-01
2025-11-01
D’inspiration traditionnelle mexicaine, La Fiesta de Los Muertos célèbre la vie et celles de nos défunts en musique et en couleurs. Une grande soirée festive à partager en famille et entre amis !
Au programme
17h Ouverture bar à bonbons et maquillages
17h15 Cinéma Coco
19h Ouverture cantina et bar mexicain avec Mariachis de Barcelona
20h Piñata + Surprises (pour les petits et les grands)
21h Spectacle musical Neka Ma Gute de Dona Mezkal
Concerts ouverture du Rise & Fall
22h45 Slobodan Experiment
23h45 DJ French Tourist .
435 Rue de l’Église Aiffres 79230 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
