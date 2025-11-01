Soirée Fiesta de Los Muertos Aiffres

435 Rue de l'Église Aiffres

Tarif : – – 12 EUR

2025-11-01

D’inspiration traditionnelle mexicaine, La Fiesta de Los Muertos célèbre la vie et celles de nos défunts en musique et en couleurs. Une grande soirée festive à partager en famille et entre amis !

Au programme

17h Ouverture bar à bonbons et maquillages

17h15 Cinéma Coco

19h Ouverture cantina et bar mexicain avec Mariachis de Barcelona

20h Piñata + Surprises (pour les petits et les grands)

21h Spectacle musical Neka Ma Gute de Dona Mezkal

Concerts ouverture du Rise & Fall

22h45 Slobodan Experiment

23h45 DJ French Tourist .

435 Rue de l’Église Aiffres 79230 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

