Soirée fiesta multi-danses pour tous Nantilly

Soirée fiesta multi-danses pour tous

Salle des fêtes Nantilly Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 20:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Duo danse de loisirs vous invite à une soirée festive. Buvette et petite restauration sur place. .

Salle des fêtes Nantilly 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

English : Soirée fiesta multi-danses pour tous

German : Soirée fiesta multi-danses pour tous

Italiano :

Espanol :

