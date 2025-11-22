Soirée fiesta multi-danses pour tous Nantilly
Soirée fiesta multi-danses pour tous Nantilly samedi 22 novembre 2025.
Soirée fiesta multi-danses pour tous
Salle des fêtes Nantilly Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 20:00:00
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Duo danse de loisirs vous invite à une soirée festive. Buvette et petite restauration sur place. .
Salle des fêtes Nantilly 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté
English : Soirée fiesta multi-danses pour tous
German : Soirée fiesta multi-danses pour tous
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée fiesta multi-danses pour tous Nantilly a été mis à jour le 2025-11-14 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY