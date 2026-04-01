Soirée filles Salle de la Grand-Terre Aureille

Soirée filles

Vendredi 24 avril 2026 à partir de 20h. Salle de la Grand-Terre Rue de la Grand-Terre Aureille Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 20:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Profitez d’une soirée filles, à la salle de la Grand-Terre à Aureille, le vendredi 24 avril à partir de 20h !Célibataires

Organisé par l’Association des Parents d’Élèves (APE) d’Aureille



Sunset Girls Party la soirée filles à ne pas rater !

Girls just wanna have fun ! On déconnecte et on kiffe. Entre copines ou en solo, viens t’éclater !

Profitez d’une soirée animée avec cocktails, planche apéro, DJ set et photobooth. Un événement parfait pour se détendre et s’amuser entre filles.



Ouvert à toutes, à partir de 16 ans

Inscription par mail auprès de l’association .

Salle de la Grand-Terre Rue de la Grand-Terre Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 26 36 85 17 ape.aureille13@gmail.com

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English :

Come along to a girls’ night out at the Salle de la Grand-Terre in Aureille on Friday 24 April from 8 pm!

L’événement Soirée filles Aureille a été mis à jour le 2026-03-24 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles