Soirée filles bien-être La Vaupalière vendredi 26 septembre 2025.

Soirée filles bien-être

Rue Louis Joseph Gay-Lussac La Vaupalière Seine-Maritime

Début : 2025-09-26 20:00:00

fin : 2025-09-26

2025-09-26

Chaque vendredi une soirée à thème au Clos Rouen La Vaupalière :

Envie de passer un bon moment entre copines, mère/fille…, et profiter de nos ateliers bien-être, inscrivez vous pour notre soirée filles au Clos de la Vaupalière le vendredi 26 septembre 2025 à partir de 20h.

Cocktail dînatoire FAIT MAISON à 27€ ttc par personne (hors boisson), sur ambiance musicale avec jeux en bois, babyfoot…

Animation autour du bien-être et de la beauté de 20h à 23h*

Venez à 6 copines, on vous offre 1 bouteille de bulle !

Au programme :

C’est le moment de retrouver les copines autour d’un cocktail dînatoire !

Présence de Sylvie Mifsud, Esthéticienne & Styliste ongulaire à domicile.

> Atelier pose de vernis flash

Sylvie, Esthéticienne et Prothésiste Ongulaire saura sublimer et embellir vos mains grâce à une Pose de Vernis Flash. Choisissez votre couleur et elle se chargera du reste… « Vos ongles sont un moyen d’exprimer votre style sans avoir à dire un mot ».

Présence de Frédéric Courtois, Sophrologue et Hypnothérapeute

> Initiation la sophrologie avec Frédéric

Apprenez à vous recentrer sur vous même et à gérer votre stress et vos émotions grâce à la sophrologie. Offrez-vous un moment de détente lors d’un atelier de découverte de la sophrologie.

Présence d’Astrid Carceller, Soins énergétiques

> Lahocho / Reiki

Venez découvrir ses soins énergisants.

Présence de Hélène Hacquet, EKILIBRE, lithothérapie alliée au massage Shiatsu

> A l’occasion de votre soirée entre filles, je vous propose de découvrir le soin par les pierres, la lithothérapie. Mes jolis petits cailloux ont de nombreuses vertues.

Lâchez prise en quelques minutes grâce aux bienfaits combinés d’un SHIATSU (massage japonais avec pressions et étirements) accompagnés de pierres naturelles le thème choisi est LA SÉRÉNITÉ.

Je serais ravie d’échanger autour de ces 2 spécialités avec vous… la soirée promet d’être riche en partage. Hélène, EKILIBRE.

Présence de Céline, Fleur de Bach

> Fleurs de Bach

Lors de cette soirée, j’aurai le plaisir de vous présenter les Fleurs de Bach, un merveilleux outil naturel et subtil pour accompagner nos émotions au quotidien.

Créées dans les années 1930 par le Dr Edward Bach, ces élixirs floraux agissent en douceur sur nos états émotionnels tels que le stress, la peur, le découragement ou encore l’hypersensibilité. Chaque fleur correspond à une émotion précise, et leur utilisation permet de retrouver un équilibre intérieur, une harmonie entre le corps et l’esprit. C’est avec le sourire et la bonne humeur que je vous ferai découvrir cet univers floral empreint de douceur, de bienveillance et de reconnexion à soi.

Présence de Vanessa, de Récré Coquine

> Produits cosmétiques, jouets coquins, huile de massage

Présence de Laurence, Parfum Exhalessence

> Parfum Exhalessence

Conditions

Soirée sur réservation, prépaiement.

Non annulable, non remboursable

Ticket restaurant non accepté pour cette soirée spéciale.

Minimum de 78€ ttc d’achat sur notre boutique en ligne

De 1 à 2 pers, réservez par CB au 02.35.330.330

A partir de 3 pers, vous pouvez réserver en ligne sur https://www.lecointeboutique.fr/…/361-soiree-filles…

*Les animations sont gratuites, vous ne payez que votre repas, l’objectif 1er est de passer une bonne soirée entre filles, il se peut donc que n’ayez pas accès à certaines animations

Rue Louis Joseph Gay-Lussac La Vaupalière 76150 Seine-Maritime Normandie

English : Soirée filles bien-être

Every Friday a themed evening at Le Clos Rouen La Vaupalière:

If you’d like to have a good time with your girlfriends, mother/daughter…, and take advantage of our wellness workshops, sign up for our girls’ evening at Le Clos de la Vaupalière on Friday, September 26, 2025 from 8pm.

Homemade cocktail dinner at 27? ttc per person (drinks not included), with music, wooden games, table soccer…

Wellness and beauty entertainment from 8pm to 11pm*

Come with 6 friends, we’ll give you 1 bottle of bubbly!

Program:

It’s time to get together with friends for a cocktail reception!

Sylvie Mifsud, Esthetician & Home Nail Stylist.

> Flash varnish application workshop

Sylvie, Esthetician and Nail Stylist, will sublimate and beautify your hands with a Flash Varnish Application. Choose your color and she’ll take care of the rest? « Your nails are a way of expressing your style without having to say a word ».

Presence of Frédéric Courtois, Sophrologist and Hypnotherapist

> Introduction to Sophrology with Frédéric

Learn to refocus on yourself and manage your stress and emotions through sophrology. Treat yourself to a moment of relaxation during a sophrology discovery workshop.

Presence of Astrid Carceller, Energy care

> Lahocho / Reiki

Come and discover her energizing treatments.

Hélène Hacquet, EKILIBRE, lithotherapy combined with Shiatsu massage

> On the occasion of your girls’ night out, I invite you to discover lithotherapy. My pretty little stones have many virtues.

Let go in just a few minutes thanks to the combined benefits of SHIATSU (Japanese massage with pressure and stretching) and natural stones the chosen theme is SERENITY.

I’d be delighted to share these 2 specialties with you… the evening promises to be rich in sharing. Hélène, EKILIBRE.

Presence of Céline, Bach Flower

> Bach Flower Remedies

During this evening, I’ll have the pleasure of introducing you to Bach Flower Remedies, a marvellous natural and subtle tool for accompanying our emotions on a daily basis.

Created in the 1930s by Dr. Edward Bach, these flower essences act gently on emotional states such as stress, fear, despondency and hypersensitivity. Each flower corresponds to a specific emotion, and their use helps to restore inner balance and harmony between body and mind. It’s with a smile and a good mood that I’ll introduce you to this floral universe, imbued with gentleness, kindness and reconnection with oneself.

With Vanessa, from Récré Coquine

> Cosmetics, naughty toys, massage oil

Presence of Laurence, Parfum Exhalessence

> Exhalessence perfume

Conditions

Evening on reservation, prepayment.

Non-cancellable, non-refundable

Luncheon vouchers not accepted for this special evening.

Minimum purchase of 78? ttc on our online boutique

From 1 to 2 pers, book by credit card on 02.35.330.330

For 3 people or more, you can book online at: https://www.lecointeboutique.fr/…/361-soiree-filles…

*All entertainment is free of charge, you only pay for your meal. The primary objective is to have a good time with your girlfriends, so you may not have access to certain activities

German :

Jeden Freitag ein Themenabend im Clos Rouen La Vaupalière :

Lust, eine gute Zeit mit Freundinnen, Mutter/Tochter… zu verbringen und von unseren Wellness-Workshops zu profitieren? Melden Sie sich für unseren Mädchenabend im Clos de la Vaupalière am Freitag, den 26. September 2025 ab 20 Uhr an.

Hausgemachter Cocktail zum Preis von 27? pro Person (ohne Getränke), musikalische Untermalung mit Holzspielen, Tischfußball usw.

Animation rund um das Thema Wellness und Schönheit von 20 bis 23 Uhr*

Kommen Sie mit 6 Freundinnen, wir schenken Ihnen eine Flasche Blasenwasser!

Auf dem Programm:

Es ist Zeit, die Freundinnen bei einem Cocktail zum Abendessen zu treffen!

Anwesenheit von Sylvie Mifsud, Kosmetikerin & Nagelstylistin zu Hause.

> Workshop zum Auftragen von Blitzlack

Sylvie, Kosmetikerin und Nageldesignerin, wird Ihre Hände mit einer Flash-Lackierung verschönern und sublimieren. Wählen Sie Ihre Farbe und sie kümmert sich um den Rest? « Ihre Nägel sind ein Mittel, um Ihren Stil auszudrücken, ohne ein Wort sagen zu müssen ».

Anwesenheit von Frédéric Courtois, Sophrologe und Hypnotherapeut

> Einführung in die Sophrologie mit Frédéric

Lernen Sie mithilfe der Sophrologie, sich auf sich selbst zu konzentrieren und Stress und Emotionen zu bewältigen. Gönnen Sie sich einen Moment der Entspannung bei einem Workshop zur Entdeckung der Sophrologie.

Anwesenheit von Astrid Carceller, Energiebehandlungen

> Lahocho / Reiki

Entdecken Sie ihre energiespendenden Behandlungen.

Anwesenheit von Hélène Hacquet, EKILIBRE, Lithotherapie in Verbindung mit Shiatsu-Massage

> Anlässlich Ihres Abends unter Mädchen schlage ich Ihnen vor, die Pflege durch Steine, die Lithotherapie, zu entdecken. Meine hübschen kleinen Kieselsteine haben viele positive Eigenschaften.

Lassen Sie in wenigen Minuten los dank der kombinierten Vorteile einer SHIATSU (japanische Massage mit Druck und Dehnungen), die von natürlichen Steinen begleitet wird das gewählte Thema ist DIE SERENITÄT.

Ich würde mich sehr freuen, mich mit Ihnen über diese beiden Spezialitäten auszutauschen … der Abend verspricht, reich an Austausch zu werden. Hélène, EKILIBRE.

Anwesenheit von Céline, Bachblüten

> Bachblüten

An diesem Abend werde ich das Vergnügen haben, Ihnen die Bachblüten vorzustellen, ein wunderbares natürliches und subtiles Werkzeug, um unsere Emotionen im Alltag zu begleiten.

Diese Blütenessenzen wurden in den 1930er Jahren von Dr. Edward Bach entwickelt und wirken sanft auf unsere emotionalen Zustände wie Stress, Angst, Entmutigung oder Überempfindlichkeit ein. Jede Blüte entspricht einer bestimmten Emotion und ihre Anwendung hilft, das innere Gleichgewicht und die Harmonie zwischen Körper und Geist wiederherzustellen. Mit einem Lächeln und guter Laune werde ich Sie in diese Welt der Blumen einführen, die von Sanftheit, Wohlwollen und der Wiederverbindung mit sich selbst geprägt ist.

Anwesenheit von Vanessa von Récré Coquine

> Kosmetikprodukte, freche Spielzeuge, Massageöl

Gegenwart von Laurence, Parfum Exhalessence

> Parfum Exhalessence

Bedingungen

Abend auf Reservierung, Vorauszahlung.

Nicht stornierbar, nicht rückzahlbar

Essensgutscheine werden für diesen besonderen Abend nicht akzeptiert.

Mindestbestellwert von 78? (inkl. MwSt.) in unserem Online-Shop

Bei 1 bis 2 Personen können Sie per Kreditkarte unter 02.35.330.330 reservieren

Ab 3 Personen können Sie online buchen unter: https://www.lecointeboutique.fr/…/361-soiree-filles…

*Die Animationen sind kostenlos, Sie zahlen nur für Ihr Essen. Das Hauptziel ist es, einen schönen Abend unter Frauen zu verbringen

Italiano :

Una serata a tema ogni venerdì al Le Clos Rouen La Vaupalière:

Se desiderate trascorrere del tempo di qualità con le vostre amiche, madre/figlia… e approfittare dei nostri laboratori di benessere, iscrivetevi alla nostra serata per ragazze al Clos de la Vaupalière venerdì 26 settembre 2025 dalle 20.00.

Aperitivo casalingo a 27€ IVA inclusa a persona (bevande escluse), con musica, giochi in legno, calcio balilla, ecc.

Animazione benessere e bellezza dalle 20.00 alle 23.00*

Porta 6 amici e ti regaliamo 1 bottiglia di bollicine!

In programma:

È il momento di riunirsi con gli amici per un cocktail!

Sylvie Mifsud, Estetista e Home Nail Stylist.

> Laboratorio di applicazione dello smalto flash

Sylvie, estetista e onicotecnica, valorizzerà e abbellirà le vostre mani con un’applicazione di smalto flash. Scegliete il vostro colore e lei si occuperà del resto? « Le unghie sono un modo per esprimere il proprio stile senza dover dire una parola ».

Con Frédéric Courtois, sofrologo e ipnoterapeuta

> Introduzione alla Sofrologia con Frédéric

Imparate a concentrarvi su voi stessi e a gestire lo stress e le emozioni attraverso la sofrologia. Concedetevi un momento di relax in un seminario di scoperta della Sofrologia.

Con Astrid Carceller, trattamenti energetici

> Lahocho / Reiki

Venite a scoprire i suoi trattamenti energetici.

Hélène Hacquet, EKILIBRE, litoterapia abbinata al massaggio Shiatsu

> In occasione della vostra serata tra donne, vi invito a scoprire i trattamenti con le pietre, la litoterapia. Le mie belle pietre hanno molte virtù.

Lasciatevi andare in pochi minuti grazie ai benefici combinati di uno SHIATSU (massaggio giapponese con pressioni e stiramenti) accompagnato da pietre naturali il tema scelto è la SERENITÀ.

Sarò lieta di condividere con voi queste due specialità… si preannuncia una serata all’insegna della condivisione. Hélène, EKILIBRE.

Presenza di Céline, Fiore di Bach

> Rimedi dei Fiori di Bach

Durante questa serata avrò il piacere di presentarvi i rimedi floreali di Bach, un meraviglioso strumento naturale e sottile per sostenere quotidianamente le nostre emozioni.

Create negli anni ’30 dal dottor Edward Bach, queste essenze floreali agiscono delicatamente sui nostri stati emotivi, come stress, paura, sconforto e ipersensibilità. Ogni fiore corrisponde a un’emozione specifica e il loro utilizzo aiuta a ripristinare l’equilibrio interiore e l’armonia tra corpo e mente. Con il sorriso e il buon umore, vi introdurrò in questo mondo floreale di dolcezza, gentilezza e riconnessione.

Con Vanessa, di Récré Coquine

> Cosmetici, giocattoli birichini, olio da massaggio

Laurence, Parfum Exhalessence

> Profumo Exhalessence

Le condizioni

Le serate devono essere prenotate in anticipo.

Non annullabile, non rimborsabile

I buoni pasto non sono accettati per questa serata speciale.

Acquisto minimo di 78? ttc sul nostro shop online

Da 1 a 2 persone, prenotazione con carta di credito al numero 02.35.330.330

A partire da 3 persone, è possibile prenotare online su: https://www.lecointeboutique.fr/…/361-soiree-filles…

*L’intrattenimento è gratuito, si paga solo il pasto, l’obiettivo principale è quello di passare una bella serata con le ragazze, quindi potreste non avere accesso ad alcuni degli intrattenimenti

Espanol :

Una velada temática todos los viernes en Le Clos Rouen La Vaupalière:

Si desea pasar un buen rato con sus amigas, madre/hija… y aprovechar nuestros talleres de bienestar, apúntese a nuestra velada de chicas en Le Clos de la Vaupalière el viernes 26 de septiembre de 2025 a partir de las 20:00 h.

Cóctel casero a 27? IVA incl. por persona (bebidas no incluidas), con música, juegos de madera, futbolín, etc.

Animación de bienestar y belleza de 20:00 a 23:00 h*

Traiga a 6 amigos y le regalaremos 1 botella de burbujas

En el programa:

Es hora de reunirse con las amigas para un cóctel

Sylvie Mifsud, esteticista y estilista de uñas a domicilio.

> Taller de aplicación de esmalte Flash

Sylvie, esteticista y estilista de uñas a domicilio, realzará y embellecerá sus manos con una aplicación de esmalte Flash. Elija su color y ella se encargará del resto.. « Tus uñas son una forma de expresar tu estilo sin tener que decir una palabra ».

Con Frédéric Courtois, Sofrologo e Hipnoterapeuta

> Introducción a la Sofrología con Frédéric

Aprenda a centrarse en sí mismo y a gestionar su estrés y sus emociones a través de la sofrología. Regálese un momento de relajación en un taller de descubrimiento de la Sofrología.

Con Astrid Carceller, Tratamientos energéticos

> Lahocho / Reiki

Venga a descubrir sus tratamientos energéticos.

Con Hélène Hacquet, EKILIBRE, litoterapia combinada con masaje Shiatsu

> Con ocasión de su noche de chicas, le invito a descubrir los tratamientos con piedras, la litoterapia. Mis bonitas piedrecitas tienen muchas virtudes.

Déjese llevar en sólo unos minutos gracias a los beneficios combinados de un SHIATSU (masaje japonés de presión y estiramiento) acompañado de piedras naturales el tema elegido es la SERENIDAD.

Estaré encantada de compartir estas 2 especialidades con usted… promete ser una velada llena de compartir. Hélène, EKILIBRE.

Presencia de Céline, Flores de Bach

> Las Flores de Bach

Durante esta velada, tendré el placer de presentarles las Flores de Bach, una maravillosa herramienta natural y sutil para acompañar nuestras emociones a diario.

Creadas en los años 30 por el Dr. Edward Bach, estas esencias florales actúan suavemente sobre nuestros estados emocionales, como el estrés, el miedo, el abatimiento y la hipersensibilidad. Cada flor corresponde a una emoción específica, y su uso ayuda a restablecer el equilibrio interior y la armonía entre el cuerpo y la mente. Con una sonrisa y buen humor, le introduciré en este mundo floral de dulzura, bondad y reconexión.

Con Vanessa, de Récré Coquine

> Cosméticos, juguetes traviesos, aceite de masaje

Laurence, de Parfum Exhalessence

> Perfume Exhalessence

Condiciones

Las veladas deben reservarse con antelación.

No cancelable, no reembolsable

No se aceptan vales de comida para esta velada especial.

Compra mínima de 78? ttc en nuestra tienda online

De 1 a 2 personas, reservar con tarjeta de crédito en el 02.35.330.330

A partir de 3 personas, puede reservar en línea en: https://www.lecointeboutique.fr/…/361-soiree-filles…

*El entretenimiento es gratuito, sólo paga por su comida, el objetivo principal es pasar una buena velada con las chicas, por lo que puede no tener acceso a algunos de los entretenimientos

