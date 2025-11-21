Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée filles bien-être La Vaupalière

Soirée filles bien-être La Vaupalière vendredi 21 novembre 2025.

Soirée filles bien-être

Rue Louis Joseph Gay-Lussac La Vaupalière Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21 20:00:00
fin : 2025-11-21 23:00:00

Date(s) :
2025-11-21

Les vendredis, une soirée à thème dans notre restaurant !
Réservez vos places pour notre Soirée FILLES au Clos de Rouen La Vaupalière, Cocktail dînatoire FAIT MAISON sur ambiance musicale.
Animation autour du bien-être et de la beauté.
Réservation conseillée   .

Rue Louis Joseph Gay-Lussac La Vaupalière 76150 Seine-Maritime Normandie  

English : Soirée filles bien-être

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée filles bien-être La Vaupalière a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin