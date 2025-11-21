Soirée filles bien-être La Vaupalière

Soirée filles bien-être

Rue Louis Joseph Gay-Lussac La Vaupalière Seine-Maritime

Les vendredis, une soirée à thème dans notre restaurant !

Réservez vos places pour notre Soirée FILLES au Clos de Rouen La Vaupalière, Cocktail dînatoire FAIT MAISON sur ambiance musicale.

Animation autour du bien-être et de la beauté.

Réservation conseillée .

