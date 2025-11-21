Soirée filles bien-être La Vaupalière
Soirée filles bien-être La Vaupalière vendredi 21 novembre 2025.
Soirée filles bien-être
Rue Louis Joseph Gay-Lussac La Vaupalière Seine-Maritime
Début : 2025-11-21 20:00:00
fin : 2025-11-21 23:00:00
2025-11-21
Les vendredis, une soirée à thème dans notre restaurant !
Réservez vos places pour notre Soirée FILLES au Clos de Rouen La Vaupalière, Cocktail dînatoire FAIT MAISON sur ambiance musicale.
Animation autour du bien-être et de la beauté.
Réservation conseillée .
Rue Louis Joseph Gay-Lussac La Vaupalière 76150 Seine-Maritime Normandie
English : Soirée filles bien-être
