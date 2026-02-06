Soirée Filles Domaine de Mirval Hagetmau

Soirée Filles

Domaine de Mirval 30 Enclos de Mirval Hagetmau Landes

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Préparez-vous pour LA soirée entre filles de l’année !

Et ce n’est pas tout… 12 prestataires incroyables seront là pour vous chouchouter. On vous réserve du bien-être, des surprises et des moments conviviaux!

Sur réservation les places vont partir vite !

Inscrivez-vous vite cocktail offert pour

Préparez-vous pour LA soirée entre filles de l’année !

Et ce n’est pas tout… 12 prestataires incroyables seront là pour vous chouchouter. On vous réserve du bien-être, des surprises et des moments conviviaux!

Sur réservation les places vont partir vite !

Inscrivez-vous vite cocktail offert pour bien commencer la soirée ! .

Domaine de Mirval 30 Enclos de Mirval Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Filles

Get ready for THE girls’ night out of the year!

And that’s not all? 12 incredible service providers will be on hand to pamper you. We’ve got wellness, surprises and fun in store for you!

Reservations required? places are going fast!

Register now free cocktail for

L’événement Soirée Filles Hagetmau a été mis à jour le 2026-02-04 par Landes Chalosse