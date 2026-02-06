Soirée Filles Domaine de Mirval Hagetmau
Soirée Filles Domaine de Mirval Hagetmau samedi 14 mars 2026.
Soirée Filles
Domaine de Mirval 30 Enclos de Mirval Hagetmau Landes
Tarif : 10 EUR
Début : 2026-03-14
Préparez-vous pour LA soirée entre filles de l’année !
Et ce n’est pas tout… 12 prestataires incroyables seront là pour vous chouchouter. On vous réserve du bien-être, des surprises et des moments conviviaux!
Sur réservation les places vont partir vite !
Inscrivez-vous vite cocktail offert pour
Inscrivez-vous vite cocktail offert pour bien commencer la soirée ! .
Domaine de Mirval 30 Enclos de Mirval Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine
English : Soirée Filles
Get ready for THE girls’ night out of the year!
And that’s not all? 12 incredible service providers will be on hand to pamper you. We’ve got wellness, surprises and fun in store for you!
Reservations required? places are going fast!
Register now free cocktail for
