Soirée filles Montours Les Portes du Coglais

Soirée filles

Montours 9 Place Saint-Mélaine Les Portes du Coglais Ille-et-Vilaine

Début : 2026-02-06 18:00:00

fin : 2026-02-06 22:00:00

2026-02-06

Le restaurant Chez Jacques vous propose une soirée fille inédite.

Pour l’occasion une présentation de divers produits sera proposée bijoux, accessoires modes, lingerie, cosmétiques au miel, parfums, bien-être et minceur, cosmétiques et objets sensuels.

Vous pourrez profiter de cocktails et planches apéro sur place.

Sur réservation. .

