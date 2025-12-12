Soirée filles Montours Les Portes du Coglais
Soirée filles Montours Les Portes du Coglais vendredi 6 février 2026.
Soirée filles
Montours 9 Place Saint-Mélaine Les Portes du Coglais Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06 18:00:00
fin : 2026-02-06 22:00:00
Date(s) :
2026-02-06
Le restaurant Chez Jacques vous propose une soirée fille inédite.
Pour l’occasion une présentation de divers produits sera proposée bijoux, accessoires modes, lingerie, cosmétiques au miel, parfums, bien-être et minceur, cosmétiques et objets sensuels.
Vous pourrez profiter de cocktails et planches apéro sur place.
Sur réservation. .
Montours 9 Place Saint-Mélaine Les Portes du Coglais 35460 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 01 96 53 40
English :
L’événement Soirée filles Les Portes du Coglais a été mis à jour le 2025-12-12 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne