Soirée filles Mercure Moulins Centre Hôtel de Paris Moulins
Soirée filles Mercure Moulins Centre Hôtel de Paris Moulins jeudi 13 novembre 2025.
Soirée filles
Mercure Moulins Centre Hôtel de Paris 21 rue de Paris Moulins Allier
Tarif : – –
Début : 2025-11-13 19:00:00
fin : 2025-11-13
2025-11-13
Une soirée pour se détendre et se chouchouter ! Cocktail, tombola, spa,…
Mercure Moulins Centre Hôtel de Paris 21 rue de Paris Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 00 58 ha9f1@accor.com
English :
An evening to relax and pamper yourself! Cocktails, tombola, spa,…
German :
Ein Abend zum Entspannen und Verwöhnen! Cocktail, Tombola, Spa,…
Italiano :
Una serata per rilassarsi e coccolarsi! Cocktail, tombola, spa,…
Espanol :
Una noche para relajarse y mimarse Cócteles, tómbola, spa,…
L’événement Soirée filles Moulins a été mis à jour le 2025-11-05 par Office du tourisme de Moulins & sa région