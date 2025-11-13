Soirée filles Mercure Moulins Centre Hôtel de Paris Moulins

Soirée filles

Mercure Moulins Centre Hôtel de Paris 21 rue de Paris Moulins Allier

Tarif : – –

Date :

2025-11-13 19:00:00

fin : 2025-11-13

Date(s) :

2025-11-13

Une soirée pour se détendre et se chouchouter ! Cocktail, tombola, spa,…

English :

An evening to relax and pamper yourself! Cocktails, tombola, spa,…

German :

Ein Abend zum Entspannen und Verwöhnen! Cocktail, Tombola, Spa,…

Italiano :

Una serata per rilassarsi e coccolarsi! Cocktail, tombola, spa,…

Espanol :

Una noche para relajarse y mimarse Cócteles, tómbola, spa,…

L’événement Soirée filles Moulins a été mis à jour le 2025-11-05 par Office du tourisme de Moulins & sa région