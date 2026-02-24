Soirée filles Pfaffenheim

Soirée filles

Mardi 2026-03-10 19:00:00

Mesdames, et si vous vous accordiez une parenthèse rien que pour vous ? Une soirée pour se détendre, se faire plaisir, découvrir, échanger, le tout accompagné de bons vins… Une soirée pensée pour vous ! Tout au long de la soirée, laissez-vous guider à travers une expérience unique mêlant des accords mets et vins, imaginés par nos soins sous forme de bouchées gourmandes (apéritif, salé, sucré), et des ateliers bien-être, animés par des professionnelles passionnées relaxation, respiration, soin, beauté, lâcher-prise, énergie… Les ateliers se dérouleront en petits groupes, pour des moments privilégiés, conviviaux et accessibles à toutes. .

5 rue du Chais Pfaffenheim 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 08 08 caveau@pfaffenheim.com

Ladies, why not take a break just for you? Throughout the evening, let us guide you through a unique experience combining food and wine pairings and well-being workshops. Places are limited and must be booked in advance.

