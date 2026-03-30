Soirée filles spéciale Céline Dion chez Margaux

42 Rue de Sully Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 19:30:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Préparez-vous à chanter à tue-tête ! Le temps d’une soirée, le bar se transforme en temple de Céline Dion tubes cultes, émotions et refrains inoubliables au programme. Venez vibrer, chanter et (re)découvrir ses plus grands hits.

DJ à partir de 21h

Préparez-vous à chanter à tue-tête ! Le temps d’une soirée, le bar se transforme en temple de Céline Dion tubes cultes, émotions et refrains inoubliables au programme. Venez vibrer, chanter et (re)découvrir ses plus grands hits.

DJ à partir de 21h .

42 Rue de Sully Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 27 14

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English :

Get ready to sing your heart out! For one evening, the bar will be transformed into the temple of Céline Dion, with cult hits, emotions and unforgettable refrains. Come thrill, sing along and (re)discover her greatest hits.

DJ from 9pm

L’événement Soirée filles spéciale Céline Dion chez Margaux Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-03-27 par OTs DU PERCHE