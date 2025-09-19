Soirée Film/Débat – « Animus Femina » d’Eliane de Latour. Cinéma Pierre Richard Gruissan

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T20:30:00 – 2025-09-19T22:00:00

Soirée film / débat – Animus Femina

Proposée par le service Environnement de la Ville de Gruissan

️ Entrée gratuite (projection offerte par la Ville)

Projection du film documentaire Animus Femina

Ours, loups, bouquetins, bisons… Dans la blancheur des montagnes d’hiver, ces animaux surgissent comme sortis d’un rêve oublié.

Comment en est-on arrivé à cette séparation entre humains et animaux sauvages, qui menace aujourd’hui l’équilibre de notre monde ?

À travers une approche artistique, scientifique et intuitive, quatre femmes – tisseuses de mondes fragmentés – interrogent notre lien rompu avec le vivant et invitent à le réenchanter.

Débat à l’issue du film

Le débat sera animé par Marie-Pierre Puech, vétérinaire à l’Hôpital de la Faune Sauvage (Cévennes), l’une des protagonistes du film. Elle partagera son expérience et son engagement au service des animaux blessés qu’elle soigne chaque jour.

Un temps fort entre art, science et conscience écologique.

Cinéma Pierre Richard 18 Avenue de la Douane, 11430 Gruissan Gruissan 11430 Aude Occitanie

Journées européennes du patrimoine 2025

© Films d’Ici Méditerranée et du Tambour de Soie