Soirée film débat soirée Palestine Salle Carbonnar Saint-Dié-des-Vosges

Soirée film débat soirée Palestine

Salle Carbonnar 27 Place de l’Europe Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-01-28 20:00:00

fin : 2026-01-28 22:00:00

Date(s) :

2026-01-28

Présentation du film Yasin, un Palestinien de Gaza dans les Vosges , suivit d’un débat Un génocide à Gaza pourquoi ?Tout public

0 .

Salle Carbonnar 27 Place de l’Europe Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 52 66 66

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Presentation of the film Yasin, un palestinien de Gaza dans les Vosges , followed by a debate Un génocide à Gaza pourquoi ?

L’événement Soirée film débat soirée Palestine Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2026-01-13 par OT SAINT DIE DES VOSGES