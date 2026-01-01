Soirée film débat soirée Palestine Salle Carbonnar Saint-Dié-des-Vosges
Soirée film débat soirée Palestine Salle Carbonnar Saint-Dié-des-Vosges mercredi 28 janvier 2026.
Soirée film débat soirée Palestine
Salle Carbonnar 27 Place de l’Europe Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Début : Mercredi Mercredi 2026-01-28 20:00:00
fin : 2026-01-28 22:00:00
2026-01-28
Présentation du film Yasin, un Palestinien de Gaza dans les Vosges , suivit d’un débat Un génocide à Gaza pourquoi ?Tout public
Salle Carbonnar 27 Place de l’Europe Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 52 66 66
English :
Presentation of the film Yasin, un palestinien de Gaza dans les Vosges , followed by a debate Un génocide à Gaza pourquoi ?
