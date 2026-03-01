Soirée film documentaire Rue de la Ville Cherel Caulnes

Soirée film documentaire

Rue de la Ville Cherel Médiathèque Le Marque Page Caulnes Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 20:00:00

fin : 2026-03-20 21:00:00

Date(s) :

2026-03-20

Portrait de femmes artistes

La médiathèque vous invite à une soirée documentaires afin de découvrir des portraits de femmes artistes, souvent restées dans l’ombre, mais dont les parcours méritent d’être mis en lumière !

A partir de 14 ans .

Rue de la Ville Cherel Médiathèque Le Marque Page Caulnes 22350 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 83 83 22

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English :

L’événement Soirée film documentaire Caulnes a été mis à jour le 2026-03-13 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme