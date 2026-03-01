Soirée film documentaire Rue de la Ville Cherel Caulnes
Soirée film documentaire Rue de la Ville Cherel Caulnes vendredi 20 mars 2026.
Soirée film documentaire
Rue de la Ville Cherel Médiathèque Le Marque Page Caulnes Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20 20:00:00
fin : 2026-03-20 21:00:00
Date(s) :
2026-03-20
Portrait de femmes artistes
La médiathèque vous invite à une soirée documentaires afin de découvrir des portraits de femmes artistes, souvent restées dans l’ombre, mais dont les parcours méritent d’être mis en lumière !
A partir de 14 ans .
Rue de la Ville Cherel Médiathèque Le Marque Page Caulnes 22350 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 83 83 22
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L’événement Soirée film documentaire Caulnes a été mis à jour le 2026-03-13 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme