Soirée film et discussion Écoféministe Maison des femmes – Simone de Beauvoir Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-15 19:00 –

Gratuit : oui prix libre Nous n’imposons pas de tarif, nous laissons spectatrice et spectateur décider de la somme dont elle.il s’acquittera. Vous n’êtes pas obligée d’être adhérent.e. Tout public

Jeudi 15 janvier – 19h00Diffusion du documentaire « Françoise d’Eaubonne, une épopée écoféministe » de Manon Aubel.???? Temps de médiation avec la réalisatrice et des invité.es.

Maison des femmes – Simone de Beauvoir Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100

02 40 12 15 18 https://www.helloasso.com/associations/maison-des-femmes-simone-de-beauvoir/evenements/conference-ecofeministe



