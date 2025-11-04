Soirée « Film et marrons » Antipode Rennes Mardi 4 novembre, 17h00 Ille-et-Vilaine

Projection, débat, discution

Le Comité de quartier de Cleunay, avec le concours de l’Antipode – MJC, vous convie à son édition 2025 de la soirée « Film et marrons ».

Le « grand bleu » avec ses rénovations sera présent avec un film sur son architecte Georges Maillols.

La concertation des habitants sera l’invitée d’honneur cette année.

Nous vous attendons nombreux et vous convions avec plaisir à une dégustation de marrons à l’issue des deux séances.

Début : 2025-11-04T17:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-04T20:00:00.000+01:00

Antipode 75 avenue Jules Maniez La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine