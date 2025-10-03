Soirée film : La santé dans l’assiette NATA Paris

Soirée film : La santé dans l’assiette Vendredi 3 octobre, 19h00 NATA Paris

5 euros, inscription sur https://bit.ly/nata_film_sante_dans_lassiette_3oct2025

Début : 2025-10-03T19:00:00 – 2025-10-03T21:00:00

Et si notre assiette était notre premier médicament?

Ce film documentaire percutant explore les liens entre alimentation et santé, et questionne nos habitudes alimentaires à la lumière de découvertes scientifiques étonnantes.

Rejoignez-nous pour la projection, accompagnée d’un popcorn maison, et prolongez la soirée autour d’une discussion conviviale.

La Santé dans l’assiette avance une hypothèse forte : renoncer aux produits d’origine animale et aux aliments industriels transformés pourrait non seulement améliorer, mais parfois même inverser, nombre de « maladies de civilisation » qui touchent les pays occidentaux.

À travers témoignages et analyses, le film nous invite à réfléchir à l’impact de nos choix alimentaires sur notre santé et notre qualité de vie.

Nous vous proposons de découvrir ces arguments ensemble, dans l’atmosphère chaleureuse du centre de yoga. La séance sera accompagnée d’un popcorn frais, préparé maison par Pamela, et suivie d’un temps d’échange pour partager vos impressions et vos questions.

NATA 28 Rue Planchat 75020 Paris Paris 75020 Quartier de Charonne Paris Île-de-France

Notre assiette peut-elle devenir notre premier médicament? Ce film explore les liens entre alimentation et santé, et questionne nos habitudes alimentaires à la lumière de découvertes scientifiques.