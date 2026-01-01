Soirée film: Profils Paysans 2eme partie Montfaucon-en-Velay

Soirée film: Profils Paysans 2eme partie

salle des fêtes Montfaucon-en-Velay Haute-Loire

Début : 2026-01-10 20:00:00

fin : 2026-01-10

2026-01-10

20h l’association des Amis des Montfaucon de France propose une soirée film: film Profils Paysans partie 2: le quotidien une série de films documentaires réalisés par Raymond Depardon. Entrée libre, buvette sur place.

salle des fêtes Montfaucon-en-Velay 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

8pm: the Association des Amis des Montfaucon de France hosts a film evening: Profils Paysans partie 2: le quotidien , a series of documentary films directed by Raymond Depardon. Free admission, refreshments on site.

