Soirée Film Rouge Gorge Le Mans

Soirée Film Rouge Gorge

11 Rue des Frères Gréban Le Mans Sarthe

Début : 2026-01-23 20:00:00

fin : 2026-01-23 22:00:00

2026-01-23

Pour vous plonger dans la culture des chants inuits, le CPFI Musiques du Monde vous propose la projection du film Rouge Gorge de Marie-Pascale Dubé. Documentaire de 85 mn.

Enfant, Marie-Pascale a commencé à émettre un son rauque. Jeune adulte, elle découvre que c’est l’instrument du chant de gorge inuit, le katajjaq. Cette découverte et la quête dans laquelle elle s’engage ont bousculé sa vie. En apprenant à pratiquer ce chant avec une Inuk, Charlotte Qamaniq, elle rencontre le peuple inuit aujourd’hui. En écoutant leur histoire, elle entrevoit également la sienne, intime et collective.

Bande annonce https://vimeo.com/312064957

Écrit et réalisé par Marie Pascale Dubé.

Documentaire de 85 mn.

Prix libre, réservations conseillées 02 43 43 81 05 cpfi.lemans@orange.fr .

To immerse yourself in the culture of Inuit song, CPFI Musiques du Monde invites you to a screening of Marie-Pascale Dubé’s film Rouge Gorge. An 85-minute documentary.

