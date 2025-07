Soirée film: Sugar Man au Centre Culturel Ancizan

2025-08-08 20:30:00

Au début des années 70, Sixto Rodriguez enregistre deux albums sur un label de Motown.

C’est un échec, à tel point qu’on raconte qu’il se serait suicidé sur scène.

Plus personne n’entendit parler de Rodriguez. Sauf en Afrique du Sud où, sans qu’il le sache, son disque devint un symbole de la lutte contre l’Apartheid. Des années plus tard, deux fans du Cap partent à la recherche de “Sugar Man”. Ce qu’ils découvrent est une histoire faite de surprises, d’émotions et d’inspiration.

1h 25min | Documentaire

De Malik Bendjelloul | Par Malik Bendjelloul

Avec Malik Bendjelloul, Sixto Díaz Rodríguez, Stephen Segerman .

au Centre Culturel ANCIZAN Ancizan 65440 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 75 20 centreculturel-ancizan@wanadoo.fr

English :

In the early 70s, Sixto Rodriguez recorded two albums on a Motown label.

It was a failure, so much so that it was rumored that he committed suicide on stage.

No one heard from Rodriguez again. Except in South Africa, where, unbeknownst to him, his record became a symbol of the struggle against Apartheid. Years later, two Cape Town fans set out in search of ?Sugar Man? What they find is a story of surprises, emotions and inspiration.

German :

Anfang der 70er Jahre nahm Sixto Rodriguez zwei Alben bei einem Motown-Label auf.

Es war ein Misserfolg, so dass man sich erzählte, er habe sich auf der Bühne umgebracht.

Danach hörte niemand mehr etwas von Rodriguez. Außer in Südafrika, wo seine Platte, ohne dass er es wusste, zu einem Symbol für den Kampf gegen die Apartheid wurde. Jahre später machen sich zwei Fans in Kapstadt auf die Suche nach dem Sugar Man. Was sie entdecken, ist eine Geschichte voller Überraschungen, Emotionen und Inspiration.

Italiano :

All’inizio degli anni ’70, Sixto Rodriguez registrò due album con l’etichetta Motown.

Fu un fallimento, tanto che si dice che si sia suicidato sul palco.

Nessuno sentì più parlare di Rodriguez. Tranne che in Sudafrica dove, a sua insaputa, il suo disco divenne un simbolo della lotta contro l’Apartheid. Anni dopo, due fan di Città del Capo partono alla ricerca di Sugar Man. Quello che scoprono è una storia di sorprese, emozioni e ispirazione.

Espanol :

A principios de los años 70, Sixto Rodríguez grabó dos discos en un sello de la Motown.

Fue un fracaso, tanto que se dice que se suicidó en el escenario.

Nadie volvió a saber nada de Rodríguez. Salvo en Sudáfrica, donde, sin que él lo supiera, su disco se convirtió en un símbolo de la lucha contra el Apartheid. Años más tarde, dos fans de Ciudad del Cabo parten en busca de Sugar Man. Lo que descubren es una historia de sorpresas, emociones e inspiración.

