Soirée film Varappe et Montagne Place de la Halle Morteau

Pour l’occasion, nous aurons la chance d’accueillir la grimpeuse professionnelle de renommée internationale Katherine Choong.

La soirée débutera à 19h45 par une conférence de 30 min animée par l’athlète qui développera sa pratique de l’escalade de haut niveau en tant que femme et expliquera les clés d’une pratique sportive plus respectueuse de l’environnement. S’en suivra la projection de deux films, L’Envol et Alibaba qui suivent la grimpeuse dans la réalisation de deux projets hors normes en grande voie, jalonnés de doutes et de défis techniques que l’amitié et le dépassement de soi ont permis de surmonter.

Nous conclurons cette soirée vers 21h30 par un moment de partage et de convivialité au cours duquel les participants pourront échanger avec l’athlète.

Nous vous attendons donc nombreux pour venir rencontrer une personne inspirante qui saura vous rebooster en ce début d’année ! .

