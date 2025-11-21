Soirée films et échanges Auditorium Saint-Paul-de-Vence
Soirée films et échanges Auditorium Saint-Paul-de-Vence vendredi 21 novembre 2025.
Soirée films et échanges
Auditorium 150 Route des Serres Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes
Début : 2025-11-21 20:00:00
fin : 2025-11-21
2025-11-21
Une soirée avec projection de films et échanges, dans le cadre du Festival de la Montagne, en hommage à Benjamin & Quentin.
Auditorium 150 Route des Serres Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 32 86 95 tourisme@saint-pauldevence.com
English :
An evening of film screenings and discussions, as part of the Festival de la Montagne, in tribute to Benjamin & Quentin.
German :
Ein Abend mit Filmvorführungen und Gesprächen im Rahmen des Bergfestivals zu Ehren von Benjamin & Quentin.
Italiano :
Una serata di proiezioni e dibattiti, nell’ambito del Festival della Montagna, in omaggio a Benjamin e Quentin.
Espanol :
Noche de proyecciones y debates, en el marco del Festival de la Montaña, en homenaje a Benjamin & Quentin.
