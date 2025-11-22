Soirée films et échanges Auditorium Saint-Paul-de-Vence

Soirée films et échanges

Auditorium 150 Route des Serres Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes

Début : 2025-11-22 19:00:00

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Projection de Bande organisée & Super Crack dans le cadre du Festival de la montagne à l’auditorium.

Auditorium 150 Route des Serres Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 32 86 95 tourisme@saint-pauldevence.com

English :

Screening of Bande organisée & Super Crack as part of the Mountain Festival at the auditorium.

German :

Vorführung von Bande organisée & Super Crack im Rahmen des Bergfestivals im Auditorium.

Italiano :

Proiezione di Bande organisée e Super Crack nell’ambito del Festival della Montagna nell’auditorium.

Espanol :

Proyección de Bande organisée & Super Crack en el marco del Festival de la Montaña en el auditorio.

