Soirée films et échanges Auditorium Saint-Paul-de-Vence
Soirée films et échanges Auditorium Saint-Paul-de-Vence samedi 22 novembre 2025.
Soirée films et échanges
Auditorium 150 Route des Serres Saint-Paul-de-Vence Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 19:00:00
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Projection de Bande organisée & Super Crack dans le cadre du Festival de la montagne à l’auditorium.
.
Auditorium 150 Route des Serres Saint-Paul-de-Vence 06570 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 93 32 86 95 tourisme@saint-pauldevence.com
English :
Screening of Bande organisée & Super Crack as part of the Mountain Festival at the auditorium.
German :
Vorführung von Bande organisée & Super Crack im Rahmen des Bergfestivals im Auditorium.
Italiano :
Proiezione di Bande organisée e Super Crack nell’ambito del Festival della Montagna nell’auditorium.
Espanol :
Proyección de Bande organisée & Super Crack en el marco del Festival de la Montaña en el auditorio.
L’événement Soirée films et échanges Saint-Paul-de-Vence a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de tourisme de Saint-Paul-de-Vence