Soirée films Fêtes d’antan de la Saint-Marcel

La Remise 6 impasse des Oies Die Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 19:00:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-24 2026-01-31

Nouvelle sélection des fêtes d’antan avec toujours beaucoup de souvenirs et d’émotions. Réservation obligatoire.

.

La Remise 6 impasse des Oies Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 74 48 53 31 communelibresaintmarcel@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A new selection of fêtes d’antan , always full of memories and emotions. Reservations required.

L’événement Soirée films Fêtes d’antan de la Saint-Marcel Die a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme du Pays Diois