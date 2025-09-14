Soirée Final Cut Cité du Cinéma Saint Denis

Soirée Final Cut Cité du Cinéma Saint Denis samedi 13 septembre 2025.

WILD BUZZ AGENCY prend les commandes de la Cité du Cinéma pour une nuit hors du commun nommée FINAL CUT. Une célébration électrisante de la scène musicale, de la fête et du patrimoine culturel imaginée avec DURE VIE et son partenaire technique historique BDL EVENT.

Dans le cadre de la transformation à venir de la Cité du Cinéma, futur site culturel et événementiel majeur à partir de mai 2026, Wild Buzz Agency s’est vu confier les clés de ce lieu iconique pour y écrire un chapitre inédit avant le début des travaux. Et c’est avec fracas que l’agence entend signer cette nouvelle préface artistique.

Pour l’occasion, la Cité du Cinéma sera entièrement repensée en terrain de fête avec un dispositif scénique d’envergure : un espace monumental transformé en cathédrale et de la musique électronique pour les amoureux de la house music. Une scénographie grandiose, au coeur de l’architecture cinématographique du lieu.

Au programme de cette soirée évènement : une main stage XXL et une line-up signature mêlant house, disco et groove, avec Bellaire, Contrecœur, Kirollus, Luo Gouverneur… et un guest surprise à découvrir très bientôt !

L’ultime soirée électro de la cité du Cinéma le 13 septembre avant sa fermeture pour travaux !

Le samedi 13 septembre 2025

de 22h00 à 06h00

payant Public adultes.

Cité du Cinéma 20 rue Ampère 93200 Saint Denis