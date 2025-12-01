Soirée Fitness Dance de Noël rue du stade Behren-lès-Forbach

Soirée Fitness Dance de Noël

rue du stade Palais des sports – Behren-lès-Forbach Moselle

Tarif : – – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-13 17:00:00

fin : 2025-12-13 22:00:00

Date(s) :

2025-12-13

L’association ABA460, en partenariat avec la ville de Behren, est heureuse de vous inviter à la 2ème édition de la Soirée Fitness Dance de Noël

AU PROGRAMME

• Des sessions de fitness et de danse festives.

• Une ambiance chaleureuse pour se dépenser et s’amuser ensemble.

• Un espace d’échanges et de convivialité pour célébrer la fin de l’année.

Restauration sur place.

Inscription

Auprès de Patrick KWETCHE à la salle de remise en forme COSEC, rue du Stade à Behren ou sur place le jour-même.

Infos au 06 18 62 46 84.

Entrée 3 €/pers.

Samedi 13 décembre 2025

De 17h à 22h

Au Palais des sports, rue Robert Schuman à Behren-Lès-Forbach.Tout public

3 .

rue du stade Palais des sports – Behren-lès-Forbach 57460 Moselle Grand Est +33 6 18 62 46 84

English :

The ABA460 association, in partnership with the town of Behren, is pleased to invite you to the 2nd edition of the Christmas Fitness Dance Evening

ON THE PROGRAM

? Festive fitness and dance sessions.

? A warm atmosphere to work out and have fun together.

? A place to exchange ideas and celebrate the end of the year.

Catering on site.

Registration

With Patrick KWETCHE at the COSEC fitness center, rue du Stade, Behren, or on site on the day.

Information on 06 18 62 46 84.

Admission: 3 ?/pers.

Saturday, December 13, 2025

From 5pm to 10pm

Palais des sports, rue Robert Schuman, Behren-Lès-Forbach.

