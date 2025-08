Soirée Fitness Route de Beauraing Givet

Soirée Fitness Route de Beauraing Givet vendredi 5 septembre 2025.

Soirée Fitness

Route de Beauraing Centre aqualudique Rivéa Givet Ardennes

Soirée Fitness de 18h30 à 21h. PROGRAMME 18h30 Body Attack. 19h00 Hard Hit. 19h30 Challenge training. 20h00 Zumba. 20h30 Body Zen. Tarif unique par personne (5€). A partir de 16 ans. Inscription à l’accueil de Rivéa. Bon à savoir Possibilité de vous restaurer sur place Buvette. Offre spéciale Une semaine offerte à tous nos abonnées participants à l’événement uniquement.

Route de Beauraing Centre aqualudique Rivéa Givet 08600 Ardennes Grand Est +33 3 24 40 58 50

English :

Fitness evening from 6:30pm to 9pm. PROGRAMME: 6.30pm: Body Attack. 7:00 pm: Hard Hit. 7:30 pm: Challenge training. 8:00 pm: Zumba. 8:30 pm: Body Zen. One price per person (5?). Minimum age 16. Registration at Rivéa reception. Good to know On-site refreshments available. Special offer: One week free to all subscribers participating in the event only.

German :

Fitnessabend von 18:30 bis 21:00 Uhr. PROGRAMM: 18.30 Uhr: Body Attack. 19.00 Uhr: Hard Hit. 19.30 Uhr: Challenge Training. 20.00 Uhr: Zumba. 20.30 Uhr: Body Zen. Einheitspreis pro Person (5?). Ab 16 Jahren. Anmeldung am Empfang von Rivéa. Gut zu wissen: Möglichkeit, vor Ort zu essen Getränkeausschank. Sonderangebot: Eine Woche gratis für alle unsere Abonnenten, die nur an der Veranstaltung teilnehmen.

Italiano :

Serata fitness dalle 18.30 alle 21.00. PROGRAMMA: 18.30: Body Attack. 19.00: Hard Hit. 19.30: Challenge training. 20.00: Zumba. 20.30: Body Zen. Un prezzo per persona (5?). Età minima 16 anni. Iscrizioni presso la reception di Rivéa. Buono a sapersi: Possibilità di mangiare in loco bar di ristoro. Offerta speciale: una settimana gratuita per tutti i nostri abbonati che partecipano solo all’evento.

Espanol :

Tarde de fitness de 18.30 a 21.00 h. PROGRAMA: 18.30 h: Body Attack. 19.00 h: Hard Hit. 19.30 h: Challenge training. 20.00 h: Zumba. 20.30 h: Body Zen. Precio único por persona (5?). Edad mínima 16 años. Inscripciones en la recepción de Rivéa. Conviene saber: Posibilidad de comer in situ Bar. Oferta especial: Una semana gratis para todos nuestros abonados que participen únicamente en el evento.

L’événement Soirée Fitness Givet a été mis à jour le 2025-08-01 par Ardennes Tourisme